Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! Цього разу в команді Сергія Притули гратимуть Єгор Крутоголов, Андрій Федінчик і Алекс Якутов. Команду дівчат представлятимуть Даша Трегубова, Яна Глущенко та Наталка Денисенко. Хто зверху буде цього разу?

У першому раунді під назвою Руки-Ноги команди складатимуть слова з букв на лапах. Першими на ігрову арену вийдуть чоловіки і покажуть вищий пілотаж. А як із завданням впораються дівчата? Яке слово вони складуть замість «отамана»? І хто в команді Лесі Нікітюк виявиться засланим козачком і вболіватиме за чоловіків? Яскраву гру дивись онлайн у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон