Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! У раунді Знай наших команди відгадуватимуть по фото знаменитостей: акторів, політиків, співаків та інших відомих постатей. Завдання гравців – правильно назвати ім’я та прізвище або творчий псевдонім.

У 4 раунді шоу Хто зверху? 2021 дівчатам попадуться портрети Пабла Пікаса, Даніела Редкліффа, Наполеона Бонапарта та MONATIK. А чоловіки відгадуватимуть Брітні Спірс, Бетховена, Роберта Дауні-молодшого та Стівена Кінга. Кого не зможуть впізнати учасники? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон