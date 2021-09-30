Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6 від 30.09.2021
30 вересня

Єгор Крутоголов знає всіх знаменитостей? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! У раунді Знай наших команди відгадуватимуть по фото знаменитостей: акторів, політиків, співаків та інших відомих постатей. Завдання гравців – правильно назвати ім’я та прізвище або творчий псевдонім.

У 4 раунді шоу Хто зверху? 2021 дівчатам попадуться портрети Пабла Пікаса, Даніела Редкліффа, Наполеона Бонапарта та MONATIK. А чоловіки відгадуватимуть Брітні Спірс, Бетховена, Роберта Дауні-молодшого та Стівена Кінга. Кого не зможуть впізнати учасники? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Єгор Крутоголов знає всіх знаменитостей? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 4
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