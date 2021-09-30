Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! Настав час музичного раунду під назвою П’ять слів. У ньому учасники відгадуватимуть тексти відомих пісень, відкриваючи по одному слову. Якщо весь рядок названо правильно, команда отримує бали, якщо допущено хоча б одну помилку, то бонуси отримують суперники.

У 6 випуску Хто зверху? 2021 команда дівчат з першого слова впізнає пісню ONUKA «Vidlik», а чоловіки не зможуть пригадати про що співають Оля Цибульська та DZIDZIO в пісні «Чекаю. Цьом». Хто переможе в музичному батлі? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6.

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон