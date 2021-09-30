Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6 від 30.09.2021
30 вересня

Сергій Притула завалив питаннями Яну Глущенко. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 7

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 випуск від 30.09.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді учасники змагатимуться на скляній дошці. Від команди дівчат гратиме Яна Глущенко. Чи зможе вона втриматися на рухомій поверхні та відгадати, що тримає в руках на гербі Києва Архангел Михаїл, а також правильно відповісти, хто такий Жерард Піке?

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 6 честь команди чоловіків відстоюватиме Андрій Федінчик. Що він знає про біоревіталізацію та об’ємне нарощування вій? Не пропусти цікавий передфінальний раунд – дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 6 онлайн!

Дивитися онлайн випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула завалив питаннями Яну Глущенко. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 6. Раунд 7
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