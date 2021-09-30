Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6 от 30.09.2021
30 сентября

Сергей Притула завалил вопросами Яну Глущенко. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! В седьмом раунде участники будут соревноваться на стеклянной доске. От команды девушек будет играть Яна Глущенко. Сможет ли она удержаться на подвижной поверхности и отгадать, что держит в руках на гербе Киева Архангел Михаил, а также правильно ответить, кто такой Жерар Пике?

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 6 честь команды мужчин будет отстаивать Андрей Фединчик. Что он знает про биоревитализацию и объемное наращивание ресниц? Не пропусти интересный предфинальный раунд – смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6 онлайн!

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Сергей Притула завалил вопросами Яну Глущенко. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 7
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