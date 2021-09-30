Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6 от 30.09.2021
30 сентября

Кто обхитрил соперника в крестики-нолики? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 8

В финале шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6 от 30.09.2021 команды сыграют в крестики-нолики. Но им достанется не просто игровая доска, а трехмерная конструкция. Задача участников – сложить как можно больше линий из трех шариков одного цвета. Будут считаться линии по вертикали, горизонтали и диагонали. Смогут ли девушки обхитрить мужчин? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн 6 выпуск шоу Хто зверху? 2021.

Какая команда лучше справится с заданием и получит желаемую победу в финале? Не пропусти напряженный решающий раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Кто обхитрил соперника в крестики-нолики? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 8
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