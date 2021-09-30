Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! Шестой раунд называется Правда или ложь. Участники будут выходить в центр и рассказывать о себе какие-то интересные, невероятные и страшные истории. Задача соперника – отгадать, это правда или ложь.

В шоу Хто зверху? 2021 Егор Крутоголов расскажет об интересном приключении многолетней давности. Поверит ли ему Даша Трегубова? Тем временем Андрей Фединчик признается, что озвучивал Леонардо Ди Каприо в фильме Титаник для кинотеатров. Как на такой факт отреагирует Леся Никитюк? Смотри онлайн интересную правду и ложь о звездах в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон