Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! В 5 раунде команды поменяются ролями. Девушки попытаются доказать, что могут отличить угольный гриль от коптильни горячего копчения и рожон от тандыра.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 6 мужская команда попытается разобраться в бельевом стиле одежды. Смогут ли мужчины отличить платье-комбинацию от ночной рубашки и пижаму от костюма для прогулок? Не пропустите интересный обмен ролями – смотрите онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон