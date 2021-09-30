Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Teleportal.ua! Во втором раунде участники будут пытаться понять по губам слова, которые произносят их капитаны. В этом конкурсе не обойдется без курьезных ситуаций. Наталья Денисенко будет слышать «лопату» вместо «кабана», Даша Трегубова будет выкрикивать матерные вместо слова «рука». Хочешь узнать, какое слова услышит Яна Грущенко вместо «вакцины»? Смотри шоу Хто зверху? 2021 онлайн!

В мужской команде обстановка будет не менее интересной. Алекс Якутов не сможет прочитать по губам слово «ресторан», а Егор Крутоголов испортит «танго». Кто победит в артикуляционной битве? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон