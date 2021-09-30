Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6 от 30.09.2021
30 сентября

Егор Крутоголов знает всех знаменитостей? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 4

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! В раунде Наши команды будут отгадывать по фото знаменитостей: актеров, политиков, певцов и других известных личностей. Задача игроков – правильно назвать имя и фамилию или творческий псевдоним.

В 4 раунде шоу Хто зверху? 2021 девушкам попадутся портреты Пабло Пикассо, Даниэла Рэдклиффа, Наполеона Бонапарта и MONATIK. А мужчины будут отгадывать Бритни Спирс, Бетховена, Роберта Дауни-младшего и Стивена Кинга. Кого не смогут узнать участники? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Егор Крутоголов знает всех знаменитостей? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 4
Наталья Денисенко болеет за мужчин? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 1 ...
Даша Трегубова услышала мат вместо слова «рука». Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь