Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! В раунде Наши команды будут отгадывать по фото знаменитостей: актеров, политиков, певцов и других известных личностей. Задача игроков – правильно назвать имя и фамилию или творческий псевдоним.

В 4 раунде шоу Хто зверху? 2021 девушкам попадутся портреты Пабло Пикассо, Даниэла Рэдклиффа, Наполеона Бонапарта и MONATIK. А мужчины будут отгадывать Бритни Спирс, Бетховена, Роберта Дауни-младшего и Стивена Кинга. Кого не смогут узнать участники? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон