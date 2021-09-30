Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6 от 30.09.2021
30 сентября

Наталья Денисенко болеет за мужчин? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 1

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! На этот раз в команде Сергея Притулы будут играть Егор Крутоголов, Андрей Фединчик и Алекс Якутов. Команду девушек будут представлять Даша Трегубова, Яна Глущенко и Наталья Денисенко. Кто сверху будет на этот раз?

В первом раунде под названием Руки-Ноги команды будут составлять слова из букв на лапах. Первыми на игровую арену выйдут мужчины и покажут высший пилотаж. А как с заданием справятся девушки? Какое слово они составят вместо «атамана»? И кто в команде Леси Никитюк окажется засланным казачком и будет болеть за мужчин? Яркую игру смотри онлайн в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Наталья Денисенко болеет за мужчин? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 1
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