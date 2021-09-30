Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6 от 30.09.2021
30 сентября

Мужчины не видят логики в песнях Оли Цыбульской? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 3

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 6 выпуск от 30.09.2021 на сайте Нового канала! Пришло время музыкального раунда под названием Пять слов. В нем участники будут отгадывать тексты известных песен, открывая по одному слову. Если всю строку названо правильно, команда получает баллы, если допущена хотя бы одна ошибка, то бонусы получают соперники.

В 6 выпуске Хто зверху? 2021 команда девушек с первого слова узнает песню ONUKA «Vidlik», а мужчины не смогут вспомнить, о чем поют Оля Цибульская и DZIDZIO в песне «Чекаю. Цьом». Кто победит в музыкальном баттле? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 6.

Смотреть онлайн выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 6 Хто зверху? 11 сезон

Мужчины не видят логики в песнях Оли Цыбульской? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 6. Раунд 3
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