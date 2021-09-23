Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Иракли Макацария запутался с украинских буквах. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 1

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В очередной гендерной битве сойдутся Даниэль Салем, Иракли Макацария и Сергей Мельник против Светланы Тарабаровой, Даши Астафьевой и Алены Шоптенко. Что победит: красота или мужество? Ответ – совсем скоро!

В первом раунде Хто зверху? под названием Руки-Ноги участники будут составлять слова из букв, находящихся на лапах. Девушкам достанутся слова «медуза», «медовуха» и «вазон», а мужчинам – «буря», «мелочь» и «юбка». Кто сыграет слаженно, а кто запутается в руках-ногах? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Иракли Макацария запутался с украинских буквах. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 1
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