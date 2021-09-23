Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Сергей Мельник сплутав Брэда Питта с Джонни Деппом. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 4

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В раунде под названием Знай наших участники команд покажут, как они знают знаменитостей и известных личностей. В течение 60 секунд на экране будут появляться фотографии певцов, актеров, ученых, писателей и политиков, которых нужно отгадать.

В 4 раунде Хто зверху? 2021 Леся Никитюк породнит Майкла Джексона и Тину Тернер, а Сергей Мельник спутает Брэда Питта с Джонни Деппом. Какая команда даст больше правильных ответов? Смотри в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Сергей Мельник сплутав Брэда Питта с Джонни Деппом. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 4
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