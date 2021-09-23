Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Даниэль Салем узнал Дашу Астафьеву на ощупь. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 5

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В пятом раунде команды поменяются ролями. Их задача – на ощупь отгадывать предметы. Леся Никитюк покажет высший пилотаж и без проблем отгадает автомобильный диск, а Даша Астафьева узнает монтажную пену. Смогут ли девушки правильно определить угли и тиски? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Мужской команде придется не сладко. Сергей Притула не сможет отгадать ванночку для маникюра, а Сергею Мельнику не удастся распознать артишок. Смогут ли Иракли Макацария и Даниэль Салем привести мужчин к победе? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Даниэль Салем узнал Дашу Астафьеву на ощупь. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 5
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