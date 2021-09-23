Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Леся Никитюк заигрывает с экс-холостяком Сергеем Мельником? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! В решающем раунде перед финалом участники команд продемонстрируют эрудицию на стеклянной доске. Честь женской команды будут отстаивать певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова. Сможет ли она правильно ответить на вопрос о девальвации, странах-соседях Украины и химической жидкости, на которой работает холодильник? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Хочешь узнать, как проявит себя на доске экс-холостяк Сергей Мельник? Не пропусти раунд на эрудицию и находчивость – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Леся Никитюк заигрывает с экс-холостяком Сергеем Мельником? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 7
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