Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! Пришло время Музыкального крокодила, в котором Даниэль Салем и Даша Астафьева будут движениями показывать названия хитов, а командам нужно догадаться, о какой именно песне идет речь.

В 6 раунде шоу Хто зверху? 2021 команде Сергея Притулы придется отгадать песню Оли Поляковой «Эй, секундочку», а сборной Леси Никитюк – ТНМК «Сделай мне хип-хоп». Кто лучше и быстрее поймет своего игрока и одержит победу в музыкальном поединке? Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон