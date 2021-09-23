Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5 от 23.09.2021
23 сентября

Иракли Макацария увлекается творчеством Оли Поляковой? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 6

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск от 23.09.2021 на Новом канале! Пришло время Музыкального крокодила, в котором Даниэль Салем и Даша Астафьева будут движениями показывать названия хитов, а командам нужно догадаться, о какой именно песне идет речь.

В 6 раунде шоу Хто зверху? 2021 команде Сергея Притулы придется отгадать песню Оли Поляковой «Эй, секундочку», а сборной Леси Никитюк – ТНМК «Сделай мне хип-хоп». Кто лучше и быстрее поймет своего игрока и одержит победу в музыкальном поединке? Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 5.

Смотреть онлайн выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Иракли Макацария увлекается творчеством Оли Поляковой? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд 6
Иракли Макацария запутался с украинских буквах. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 5. Раунд ...
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