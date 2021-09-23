Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! Настав час Музичного крокодила, у якому Даніель Салем і Даша Астаф’єва рухами показуватимуть назви хітів, а командам потрібно здогадатися, про яку саме пісню йдеться.

У 6 раунді шоу Хто зверху? 2021 команді Сергія Притули доведеться відгадати пісню Олі Полякової «Эй, секундочку», а збірній Лесі Нікітюк – ТНМК «Зроби мені хіп-хоп». Хто краще та швидше зрозуміє свого гравця та здобуде перемогу в музичному поєдинку? Не пропусти веселий раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон