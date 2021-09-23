Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді учасники команд одягнуться у весільний одяг і зіграють у гру на швидкісне роздягання. Їхнє завдання – якнайшвидше скинути з себе вісім предметів традиційного одягу нареченої та нареченого і залишитися в одній білизні.

У 8 раунді Хто зверху? 2021 по студії літатимуть бутоньєрки, букети нареченої, смокінги, підв’язки та сукні. Яка команда перевершить суперника у швидкісному роздяганні та отримає перемогу в 5 випуску Хто зверху? сезон 11? Дивись онлайн на Новому!

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон