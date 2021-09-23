Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5 від 23.09.2021
23 вересня

Леся Нікітюк заспівала пісню NK «A Huevo». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 3

Дивись онлайн гендерну битву у шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У третьому раунді між командами відбудеться музична бійня. У студії лунатимуть відомі треки, які команди мають якнайшвидше відгадати. Завдання ускладнюється тим, що потрібно правильно назвати не лише виконавця, а й пісню.

У 3 раунді в шоу Хто зверху? 2021 Леся Іванівна з першої секунди відгадає хіт DZIDZIO – Я Міліонер та VLADIMIR DANTES – SASHA. А що впізнає чоловіча команда? Не пропусти музичну битву – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Леся Нікітюк заспівала пісню NK «A Huevo». Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 3
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