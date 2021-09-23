Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5 від 23.09.2021
23 вересня

Сергій Притула – фанат Олега Винника? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У раунді По губах учасники команд надягнуть навушники, в яких гучно гратиме музика. Їхнє завдання – прочитати по губах слова, які промовлятимуть капітани команд. Чоловікам дістануться слова «вовчиця», «шуба», «морква» та «муза». Хто з них прочитає матюки замість слова «курка»? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Учасниці команди Леді Ле без проблем відгадають слово «пиво», проте не осилять «кадило». Хочеш почути, що гравці вигукуватимуть в обличчя своїм капітанам? Дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Притула – фанат Олега Винника? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 2
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