Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У раунді По губах учасники команд надягнуть навушники, в яких гучно гратиме музика. Їхнє завдання – прочитати по губах слова, які промовлятимуть капітани команд. Чоловікам дістануться слова «вовчиця», «шуба», «морква» та «муза». Хто з них прочитає матюки замість слова «курка»? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 онлайн.

Учасниці команди Леді Ле без проблем відгадають слово «пиво», проте не осилять «кадило». Хочеш почути, що гравці вигукуватимуть в обличчя своїм капітанам? Дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон