Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У раунді під назвою Знай наших учасники команд покажуть, як вони знають знаменитостей та відомих постатей. Протягом 60 секунд на екрані з’являтимуться фотографії співаків, акторів, науковців, письменників та політиків, яких потрібно відгадати.

У 4 раунді Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк поріднить Майкла Джексона та Тіну Тернер, а Сергій Мельник сплутає Бреда Пітта з Джонні Деппом. Яка команда дасть більше правильних відповідей? Дивись у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон