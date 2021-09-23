Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5 від 23.09.2021
23 вересня

Сергій Мельник сплутав Бреда Пітта з Джонні Деппом. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У раунді під назвою Знай наших учасники команд покажуть, як вони знають знаменитостей та відомих постатей. Протягом 60 секунд на екрані з’являтимуться фотографії співаків, акторів, науковців, письменників та політиків, яких потрібно відгадати.

У 4 раунді Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк поріднить Майкла Джексона та Тіну Тернер, а Сергій Мельник сплутає Бреда Пітта з Джонні Деппом. Яка команда дасть більше правильних відповідей? Дивись у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 5 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон

Сергій Мельник сплутав Бреда Пітта з Джонні Деппом. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд 4
Іраклі Макацарія заплутався в українських літерах. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд ...
Сергій Притула – фанат Олега Винника? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 5. Раунд ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь