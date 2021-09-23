Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск від 23.09.2021 на Новому каналі! У черговій гендерній битві зійдуться Даніель Салем, Іраклі Макацарія та Сергій Мельник проти Світлани Тарабарової, Даші Астаф’євої та Олени Шоптенко. Що переможе: краса чи мужність? Відповідь – зовсім скоро!

У першому раунді Хто зверху? під назвою Руки-Ноги учасники складатимуть слова з букв, які є на лапах. Дівчатам дістануться слова «медуза», «медовуха» та «вазон», а чоловікам – «буря», «дрібниця» та «спідниця». Хто зіграє злагоджено, а хто заплутається у руках-ногах? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021 випуск 5.

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 5 Хто зверху? 11 сезон