Дивись онлайн нову цікаву гендерну битву у шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 на Новому каналі! У команді Сергія Притули сьогодні гратимуть Гарік Бірча, Олександр Стоянов та Іван Люленов. За команду Лесі Іванівни Нікітюк змагатимуться Катерина Кухар, Алла Костромічова та Олександра Машлятіна.

У 1 раунді у шоу Нового каналу Хто зверху? випуск 4 команди зіграють у Руки-Ноги. Гравці одягнуть лапи з буквами і складатимуть із них слова. Під час цього конкурсу Олександра Машлятіна ледь не викличе дух Тараса Шевченка, а Леся Нікітюк і Сергій Притула зійдуться в словесній бійці. Хто переможе? Дивись онлайн у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 4.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон