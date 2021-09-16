Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4 від 16.09.2021
16 вересня

У команді Сергія Притули непруха, а в Леді Ле армагеддон. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 3

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 на Новому каналі! У раунді під назвою П’ять слів капітани команд посваряться через пальто. Леся Іванівна звернеться до Макса Барських і пожаліється, що не розуміє сенсу його хітів. Хочеш дізнатися, яка пісня викличе особливе здивування у дівчат? Дивись музичну битву у шоу Хто зверху? сезон 11.

Команда чоловіків легко відгадає запальну пісню гурту Mozgi, проте від наступних хітів у Сергія Притули потече материнська плата. Хто переможе в раунді П’ять слів? Дивіться онлайн 11 сезон шоу Хто зверху? випуск 4.

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

У команді Сергія Притули непруха, а в Леді Ле армагеддон. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 3
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