Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 на Новому каналі! У раунді під назвою П’ять слів капітани команд посваряться через пальто. Леся Іванівна звернеться до Макса Барських і пожаліється, що не розуміє сенсу його хітів. Хочеш дізнатися, яка пісня викличе особливе здивування у дівчат? Дивись музичну битву у шоу Хто зверху? сезон 11.

Команда чоловіків легко відгадає запальну пісню гурту Mozgi, проте від наступних хітів у Сергія Притули потече материнська плата. Хто переможе в раунді П’ять слів? Дивіться онлайн 11 сезон шоу Хто зверху? випуск 4.

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон