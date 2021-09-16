Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4 від 16.09.2021
16 вересня

Сплутав грішне з праведним: Іван Люленов назвав співачку порноактрисою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 4

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021, у якому команди продемонструють, як вони знаються на зірках. На екрані з’являтимуться фотографії різних відомих людей, серед яких можуть бути спортсмени, політики, науковці, історичні постаті, голлівудські селебріті та представники українського шоу-бізнесу. Завдання гравців – правильно назвати ім’я та прізвище, щоб принести команді бал.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 4 Сергій Притула легко впізнає Г'ю Гефнера, а Іван Люленов сплутає співачку з порноактрисою. Яка команда краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 4 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Сплутав грішне з праведним: Іван Люленов назвав співачку порноактрисою. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 4
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