Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021, у якому команди продемонструють, як вони знаються на зірках. На екрані з’являтимуться фотографії різних відомих людей, серед яких можуть бути спортсмени, політики, науковці, історичні постаті, голлівудські селебріті та представники українського шоу-бізнесу. Завдання гравців – правильно назвати ім’я та прізвище, щоб принести команді бал.

У шоу Хто зверху? 2021 випуск 4 Сергій Притула легко впізнає Г'ю Гефнера, а Іван Люленов сплутає співачку з порноактрисою. Яка команда краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 4 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон