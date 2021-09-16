У конкурсі Обмін ролями в шоу Хто зверху? 11 сезон 5 випуск команда чоловіків перетвориться на збірну синхронисток. На екрані з’являтимуться картинки, які їм потрібно відтворити в імітованому басейні. Чи зможуть чоловіки впоратися із завданням? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 випуск 4 онлайн.

Дівчата у цьому раунді перетворяться на скайдайверів і намагатимуться на підлозі повторити рухи, які професіонали виконують у повітрі. Що з цього вийде? Не пропусти феєричний обмін ролями – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 4 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон