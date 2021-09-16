В конкурсе Обмен ролями в шоу Хто зверху? 11 сезон 5 выпуск команда мужчин превратится в сборную синхронисток. На экране будут появляться картинки, которые им нужно воспроизвести в виртуальном бассейне. Смогут ли мужчины справиться с задачей? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 выпуск 4 онлайн.

Девушки в этом раунде превратятся в скайдайверов и попытаются на полу повторить движения, которые профессионалы выполняют в воздухе. Что из этого получится? Не пропусти феерический обмен ролями – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 4 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон