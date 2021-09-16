Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4 от 16.09.2021
16 сентября

Капуста решает, кто победит! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 8

В шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 пришла пора долгожданного финала! Откуда берутся дети: из капусты или аист приносит? Ответы на эти вопросы будут искать игроки команд. Их задача – как можно быстрее найти три пупсика, которые спрятаны в капусте. Какая команда быстрее отыщет большее количество детей, та победит соперника и удвоит заработанные деньги.

Интересно увидеть ожесточенное соревнование в финале? Не пропусти решающий раунд, который расставит все точки над «і» – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 4 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Капуста решает, кто победит! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 8
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