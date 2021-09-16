Во 2 раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 команды сыграют в конкурс По губам. В команде девушек будет настоящая катастрофа. Они не смогут разобрать «яйцо» и «табло», поэтому Леся Никитюк возьмется продемонстрировать слова на Сергее Притуле. Какой будет реакция капитана мужской команды? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 выпуск 4.

Для мужчин этот раунд также будет стрессовым. Александр Стоянов вместо «мята» услышит «падло», а Иван Люленов устроит полную «попу». У кого из капитанов сдадут нервы? Не пропусти интересный раунд – смотри Хто зверху? сезон 11 выпуск 4 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон