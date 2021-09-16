В 7 раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 игроки будут соревноваться на Стеклянной доске. Команду девушек будет представлять актриса Женского Квартала Александра Машлятина. Сможет ли она ответить на вопрос про охлаждающую жидкость в автомобиле и футбольный клуб? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 онлайн.

От мужской команды на стеклянную доску полезет артист балета и премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов. Поможет ли балетное аллонже удержаться на скользкой подвижной поверхности? Ожесточенное противостояние смотри онлайн в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 4 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон