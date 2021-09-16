Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 на Новом канале! Пришло время раунда под названием Музыкальный крокодил, в котором кому-то из участников команды предстоит продемонстрировать высший пилотаж своей невербальной лексики и актерского мастерства. В наушниках будет звучать известная песня, название которой игроки должны показать своей команде.

В 6 раунде Хто зверху? сезон 11 Гарик Бирча будет соревноваться с Екатериной Кухар. Кого из них лучше и быстрее поймет команда? Не пропусти интересный раунд – смотри шоу Хто зверху? 2021 выпуск 4 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон