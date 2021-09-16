Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 на Новому каналі! Настав час раунду під назвою Музичний крокодил, у якому комусь із учасників команди доведеться продемонструвати найвищий пілотаж своєї невербальної лексики та акторської майстерності. У навушниках лунатиме відома пісня, назву якої гравці мають показати своїй команді.

У 6 раунді Хто зверху? сезон 11 Гарік Бірча позмагається з Катериною Кухар. Кого з них краще і швидше зрозуміє команда? Не пропусти цікавий раунд – дивись шоу Хто зверху? 2021 випуск 4 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон