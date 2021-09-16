Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4 від 16.09.2021
16 вересня

Хто посмів сказати на Притулу «падло»? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 2

У 2 раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 команди зіграють у конкурсі По губах. У команді дівчат буде справжня катастрофа. Вони не зможуть розібрати «яйце» і «табло», тому Леся Нікітюк візьметься продемонструвати слова на Сергії Притулі. Якою буде реакція капітана чоловічої команди? Дивись у шоу Хто зверху? 2021 випуск 4.

Для чоловіків цей раунд також буде стресовим. Олександр Стоянов замість «м’яти» почує «падло», а Іван Люленов влаштує повну «попу». У кого з капітанів здадуть нерви? Не пропусти цікавий раунд – дивись Хто зверху? сезон 11 випуск 4 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Хто посмів сказати на Притулу «падло»? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 2
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