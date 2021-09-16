Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4 від 16.09.2021
16 вересня

Олександра Машлятіна блиснула ерудицією та трусиками на скляній дошці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 7

У 7 раунді шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 гравці змагатимуться на Скляній дошці. Команду дівчат представлятиме актриса Жіночого Кварталу Олександра Машлятіна. Чи зможе вона відповісти на запитання про охолоджувальну рідину в автомобілі та футбольний клуб? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 онлайн.

Від чоловічої команди на скляну дошку полізе артист балету та прем’єр Національної опери України Олександр Стоянов. Чи допоможе балетне аллонже втриматися на слизькій рухомій поверхні? Запекле протистояння дивись онлайн у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 4 на Новому каналі!

Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Олександра Машлятіна блиснула ерудицією та трусиками на скляній дошці. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 4. Раунд 7
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