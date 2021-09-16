У шоу Хто зверху? 11 сезон 4 випуск від 16.09.2021 настав час довгоочікуваного фіналу! Звідки беруться діти: з капусти чи лелека приносить? Відповіді на ці запитання шукатимуть гравці команд. Їхнє завдання – якнайшвидше знайти три пупсики, які заховані в капустинах. Яка команда швидше відшукає більшу кількість дітей, та переможе суперника і подвоїть зароблені гроші.

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Дивитися онлайн випуск 4 Хто зверху? 11 сезон