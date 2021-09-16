Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4 от 16.09.2021
16 сентября

Спутал грешное с праведным: Иван Люленов назвал певицу порноактрисой. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 4

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021, в котором команды продемонстрируют, как они знают звезд. На экране будут появляться фотографии различных известных людей, среди которых могут быть спортсмены, политики, ученые, исторические фигуры, голливудские селебрити и представители украинского шоу-бизнеса. Задача игроков – правильно назвать имя и фамилию, чтобы принести команде балл.

В шоу Хто зверху? 2021 выпуск 4 Сергей Притула легко узнает Хью Хефнера, а Иван Люленов спутает певицу с порноактрисой. Какая команда лучше справится с задачей? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 4 на Новом канале!

Смотреть онлайн выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Спутал грешное с праведным: Иван Люленов назвал певицу порноактрисой. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 4
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