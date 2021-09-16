Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4 от 16.09.2021
16 сентября

Леся Никитюк и Екатерина Кухар обижают Сергея Дмитриевича? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 1

Смотри онлайн новую интересную гендерную битву в шоу Хто зверху? 11 сезон 4 выпуск от 16.09.2021 на Новом канале! В команде Сергея Притулы сегодня будут играть Гарик Бирча, Александр Стоянов и Иван Люленов. За команду Леси Ивановны Никитюк будут сражаться Екатерина Кухар, Алла Костромичева и Александра Машлятина.

В 1 раунде в шоу Нового канала Хто зверху? выпуск 4 команды сыграют в Руки-Ноги. Игроки оденут лапы с буквами и будут составлять из них слова. Во время этого конкурса Александра Машлятина едва не вызовет дух Тараса Шевченко, а Леся Никитюк и Сергей Притула сойдутся в словесной драке. Кто победит? Смотри онлайн в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 4.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 4 Хто зверху? 11 сезон

Леся Никитюк и Екатерина Кухар обижают Сергея Дмитриевича? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 4. Раунд 1
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