Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3 от 09.09.2021
09 сентября

Девчата показали пластику в конкурсе Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 1

Смотри онлайн великое гендерное противостояние в шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале. Мужская команда – Юрий Ткач, Роман Мищеряков и Александр Венедчук – сойдутся в интересной битве с женской командой, которую будут представлять Наталья Могилевская, Екатерина Никитина и Виктория Ткач.

В 1 раунде шоу Хто зверху? сезон 11 игроки сыграют в Руки-Ноги. Они оденут лапы с буквами, с помощью которых будут составлять слова. Во время этого раунда будет очень весело: Леся Никитюк завалит Наталью Могилевскую, а Юрий Ткач увидит жену в интересных позах. Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 3, чтобы узнать победителя первого раунда.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Девчата показали пластику в конкурсе Руки-Ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 1
Юрий Ткач ничего не знает про чулки? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. ...
Обстановка по кайфу в команде девчат. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд ...
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