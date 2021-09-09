Смотри онлайн великое гендерное противостояние в шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале. Мужская команда – Юрий Ткач, Роман Мищеряков и Александр Венедчук – сойдутся в интересной битве с женской командой, которую будут представлять Наталья Могилевская, Екатерина Никитина и Виктория Ткач.

В 1 раунде шоу Хто зверху? сезон 11 игроки сыграют в Руки-Ноги. Они оденут лапы с буквами, с помощью которых будут составлять слова. Во время этого раунда будет очень весело: Леся Никитюк завалит Наталью Могилевскую, а Юрий Ткач увидит жену в интересных позах. Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 3, чтобы узнать победителя первого раунда.

Смотреть онлайн выпуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон