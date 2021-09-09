В 7 раунде Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 Роман Мищеряков и Екатерина Никитина будут покорять стеклянную доску! Кто из них сможет дольше удержаться на подвижной поверхности и дать максимальное количество правильных ответов?

Екатерина Никитина в конкурсе Стеклянная доска попытается вспомнить школьную программу по математике и ответить, сколько квадратных метров в одном гектаре. А Роман Мищеряков покажет эрудицию в вопросах о художниках, кофе и богине плодородия. Что из этого получится? Смотри в шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 3 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон