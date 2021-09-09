Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3 от 09.09.2021
09 сентября

Кто главный в семье Ткачей? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 6

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале! В раунде Музыкальный крокодил максимально простые правила. Участник слушает в наушниках известную песню и показывает ее название своей команде. Задача игроков – как можно быстрее отгадать композицию.

На музыкальном ринге сойдутся Ткачи и в студии Нового канала выяснят, кто главный в их семье. Юрий будет показывать команде песню «Не ховай очей», а Виктория – «Кино». Не посеет ли этот конкурс зерно раздора в отношениях звездной семьи? Смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Кто главный в семье Ткачей? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 3. Раунд 6
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