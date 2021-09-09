Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 выпуск от 09.09.2021 на Новом канале! В этом раунде на экране будут появляться зашифрованные слова из известных песен. Участники команд будут открывать слова по очереди, пока не смогут произнести правильный текст песни. Чем больше неоткрытых слов, тем больше баллов.

В 3 раунде шоу Хто зверху? 2021 Сергей Притула обвинит Лесю Ивановну в неуважении к соперникам и потребует дисквалифицировать женскую команду. Поможет ли такая тактика одержать победу? Кто возьмет верх в этом конкурсе? Смотри онлайн Хто зверху? сезон 11 выпуск 3.

Смотреть онлайн выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 3 Хто зверху? 11 сезон