Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі! У цьому раунді на екрані з’являтимуться зашифровані слова з відомих пісень. Учасники команд відкриватимуть слова по черзі доти, доки не зможуть вимовити правильний текст пісні. Чим більше невідкритих слів, тим більше балів.

У 3 раунді шоу Хто зверху? 2021 Сергій Притула звинуватить Лесю Іванівну в неповазі до суперників і вимагатиме дискваліфікувати жіночу команду. Чи допоможе така тактика вибороти перемогу? Хто візьме гору у цьому конкурсі? Дивись онлайн Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон