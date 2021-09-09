Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі! У 5 раунді учасники поміняються ролями, аби довести, що чоловіки розуміються на більш жіночих штучках, а жінки – на чоловічих. Команді Леді Ле потрібно розібратися зі значками на панелі приборів в автомобілі та розпізнати, які з них фейкові.

Команді Сергія Притули потрібно скуштувати дитяче пюре і відгадати, з яких компонентів воно складається. Чи зможуть чоловіки відрізнити смаки моркви і гарбуза? І не сплутати шпинат з броколі? Веселе протистояння дивись онлайн у проекті Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон