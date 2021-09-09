Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3 від 09.09.2021
09 вересня

До дошки йде Роман Міщеряков. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 7

У 7 раунді Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 Роман Міщеряков і Катерина Нікітіна підкорюватимуть скляну дошку! Хто з них зможе довше втриматися на рухомій поверхні та дати максимальну кількість правильних відповідей?

Катерина Нікітіна у конкурсі Скляна дошка спробує пригадати шкільну програму з математики і відповісти, скільки метрів квадратних у одному гектарі. А Роман Міщеряков покаже ерудицію в запитаннях про художників, каву та богиню родючості. Що з цього вийде? Дивись у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 3 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

До дошки йде Роман Міщеряков. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 7
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