Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3 від 09.09.2021
09 вересня

Юрій Ткач нічого не знає про панчохи? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 2

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі! У 2 раунді під назвою По губах учасники команд одягнуть навушники, у яких гучно гратиме музика. Їхнє завдання – за артикуляцією відгадувати слова, які показуватимуть капітани. На все про все 90 секунд, під час яких потрібно дати максимальну кількість правильних відповідей. Хто з гравців не зможе відрізнити ворота від ворони? Що Роман Міщеряков почує замість слова «букет»? І на яку премію номінують Лесю Нікітюк? Найцікавіше дивись онлайн у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Юрій Ткач нічого не знає про панчохи? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 2
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