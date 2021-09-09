Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3 від 09.09.2021
09 вересня

Що спільного у команди чоловіків і рибки Дорі? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 4

Знай наших – саме так називається 4 раунд у шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 3 від 09.09.2021. Завдання команд – впізнати і назвати імена українських і зарубіжних зірок або персонажів. Раунд триватиме всього 60 секунд, але цього часу вистачить, щоб вибороти перемогу або зганьбитися. Хочеш дізнатися, хто з гравців не зможе впізнати Джейсона Стетхема та рибку Дорі? А хто не знає, як виглядає відомий французький кутюр’є Ів Сен-Лоран? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? сезон 11 випуск 3.

Дивитися онлайн випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон

Що спільного у команди чоловіків і рибки Дорі? Хто зверху? Сезон 11. Випуск 3. Раунд 4
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