Дивись онлайн велике гендерне протистояння у шоу Хто зверху? 11 сезон 3 випуск від 09.09.2021 на Новому каналі. Чоловіча команда – Юрій Ткач, Роман Міщеряков і Олександр Венедчук – зійдуться у цікавій битві з жіночою командою, яку представлятимуть Наталія Могилевська, Катерина Нікітіна та Вікторія Ткач.

У 1 раунді шоу Хто зверху? сезон 11 гравці зіграють у Руки-Ноги. Вони одягнуть лапи з літерами, за допомогою яких складатимуть слова. Під час цього раунду буде дуже весело: Леся Нікітюк завалить Наталію Могилевську, а Юрій Ткач побачить дружину в цікавих позах. Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021 випуск 3, щоб дізнатися переможця першого раунду.

Дивитися онлайн випуск 2 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 3 Хто зверху? 11 сезон