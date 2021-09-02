Дивіться онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 2 випуск від 02.09.2021 на Новому каналі! Цього разу чоловічу команду представлятимуть веселі, харизматичні та кмітливі учасники: актор Improv Live Show Валентин Міхієнко; музикант, танцюрист і шоумен Антон Савлепов; український стендап-комік і актор «Інародного театру абсурду Воробушек» Василь Байдак.

Основною суперсилою жіночої команди буде поєднання краси, таланту і розуму. Акторка серіалу Одного разу під Полтавою та учасниця «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару, співачка та композиторка TAYANNA і українська актриса, гумористка та учасниця «Жіночого Кварталу» Анастасія Оруджова готові довести, що дівчата зверху! Якій із команд посміхнеться вдача у раунді «Руки-Ноги»? Дивись онлайн 2 випуск Хто зверху? 11 сезон.

Дивитися онлайн випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 2 Хто зверху? 11 сезон