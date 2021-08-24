Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1 від 24.08.2021
24 серпня

Одне одного варті: Сергій Притула та Леся Нікітюк порушують правила раунду! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 1

Легендарне ігрове шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск повертається на екрани в не менш легендарний день – 24 серпня вся країна відзначає 30-ту річницю Незалежності України! Святкуй світлий день разом із Новим каналом, Сергієм Притулою, Лесею Нікітюк і зірковими гостями – ми починаємо.

Чоловіча команда – Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Влад Яма – зійдуться у яскравій і непростій битві з жіночою, до складу якої входять Анна Різатдінова, JAMALA та Катерина Павленко. З нагоди Дня Незалежності України на них чекають особливі, тематичні раунди, які стосуватимуться нашої країни та її історії. У 1 раунді під назвою П’ятнашки двом зірковим командам доведеться «скласти» мапу України з пазлів. У кого з учасників проблеми з географією, а хто нахабно порушуватиме правила? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 1 випуск від 24.08.2021.

Дивитися онлайн 10 сезон Хто зверху?

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 1 Хто зверху? 11 сезон

Одне одного варті: Сергій Притула та Леся Нікітюк порушують правила раунду! Хто зверху? Сезон 11. Випуск 1. Раунд 1
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